Dalfser biertje dreigt dakloos te worden

Het was het zeskoppige bestuur van de Ambachtelijke Vechtdalbrouwerij in Dalfsen vanaf de start van de brouwerij in 2014 bekend dat de voormalige gymzaal aan de Molendijk in 2019 zal worden gesloopt. ,,We waren dan ook al heel druk bezig met een alternatieve locatie", aldus bestuurslid Wim Holsappel. ,,Dat leek allemaal goed, maar op het laatste moment is er toch nog een kink in de kabel gekomen. Nu gaat het er echt om spannen of we nog voor juni volgend jaar een alternatieve locatie kunnen betrekken."