Dalfser boeren raken drie spoorwegovergangen kwijt: botsing met ProRail dreigt

‘Appie Bier’, legenda­risch in Nieuwleu­sen en omstreken, wordt een officieel streekbier­tje

Al decennialang is het een begrip in Nieuwleusen: Appie Bier. Klaas ‘Appie’ Kreule brouwde het in de jaren tachtig een tijdje ‘voor de lol’. Maar volgende week vrijdag wordt het ernst. Dan presenteert Kreule samen met de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij en Arian Dijsselhof van Proeflokaal Zuid het biertje officieel. Het is dan een echte merknaam, en tevens de nieuwste aanwinst in de reeks streekbieren van de Vechtdal Brouwerij.

2 juni