Dalfser burgemeester Erica van Lente voelt zich thuis in eerste honderd dagen

Ze heeft het geturfd: Erica van Lente voerde in die eerste honderd dagen in Dalfsen 119 gesprekken. Deels functioneel, deels ter kennismaking, en vaak van beide een beetje. Met plaatselijke en regionale bestuurders, met de wijkagenten, maar ook met inwoners, clubs en organisaties. Ze begint al aardig wat Dalfsenaren bij naam te kennen, zeker als ze hen meerdere keren ontmoet heeft. ,,Al kan het nog wel even duren vooral ik al die dwarsverbanden in beeld heb.”

Herkenning

De diversiteit van de verschillende kernen viel haar op. Toch was er ook herkenning. ,,Mijn grootouders kwamen uit Raalte, maar hadden best veel contacten in de dorpen van Dalfsen. Zo vertelde de voorzitter van Plaatselijk Belang Hoonhorst dat haar vader bevriend was met mijn opa. Ik ontmoette een nicht van mijn opa die me vertelde dat mijn oma altijd kleding kocht bij Willems in Nieuwleusen. Zelf vind ik af en toe ook wat terug: als kind kwam ik, op bezoek bij oma en opa, ook wel eens bij restaurant De Mol. Ik kreeg echt een déjà-vu-gevoel toen ik daar weer langs reed. Het bevestigt voor mij dat ik thuishoor in noordoost-Nederland.’'

Volledig scherm Erica van Lente blikt schematisch en met trefwoorden terug op haar eerste honderd dagen in de gemeente Dalfsen. © Gemeente Dalfsen

Risico’s

Ze heeft oog gekregen voor de risico’s waar Dalfsen aan moet werken. ,,Naar verwachting is twintig procent van de bevolking over ruim tien jaar tachtigplusser. Hen moeten we een goede plek geven, maar anderzijds moeten we de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk maken om jonge gezinnen hierheen te halen. Door voortgezet onderwijs en andere voorzieningen, en door een mooie groene gemeente te zijn. In dat laatste heb ik wel vertrouwen, want de kwaliteit van leven is goed in de regio rond de Vecht. En we liften mee op het economische succes van Zwolle. Al moeten we niet vergeten dat vooral inwoners van Lemelerveld meer gericht zijn op Raalte en Heino. Voor hen moeten we het openbaar vervoer verbeteren.”

Volledig scherm Erica van Lente is enthousiast bij de huldiging van de kampioenen van SV Dalfsen. © Videostill

Nog geen huis