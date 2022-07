Dalfser componist Jan Kisjes pakt ‘muzikale hooivork’ op: 'Hart onder de riem voor boeren en vissers’

,,Het is een bewerking van een bestaand nummer uit het album dat in 2000 is opgenomen over de fictieve familie Berends’’, vertelt de nu 63-jarige Kisjes. Margrit Nijhoff vertolkt de zangpartij van boerin Eva Berends, Kisjes zelf die van Berend Berends. ,,Het is een lompe boer met een klein hartje, die allerlei problemen bezingt zoals de ruilverkaveling in Dalfsen en ruzies in de familie. Om Berends rauwe stem te kunnen laten horen moest ik eerst twintig keer ‘lalala’ zingen en tussendoor een paar slokken bier nemen, dat is een aanslag op je stembanden.’’