Dalfser eeuweling Grotenhuis overleden

De vader van de bekende oud-onderwijzer Bertus Grotenhuis uit Oudleusen was werkzaam bij de Raiffeissenbank in Hasselt en Oene, waar hij op 65-jarige leeftijd afscheid nam als directeur. Zijn eerste vrouw Rina Hulsbergen overleed al in 1972. Later hertrouwde hij met Eva Stomhorst, met wie hij na zijn pensioen in Lemmer ging wonen. In 2002 overleed zij. Omdat hij meer zorg nodig had, verhuisde hij twee jaar geleden naar Dalfsen, dichtbij zijn zoon Bertus.