Dalfser gemeentehuis over jaar voor iedereen toegankelijk

Bij de realisering dik tien jaar geleden was er geen rekening mee gehouden dat trouwauto's het voorplein zouden oprijden om bruidsparen te laten in- en uitstappen. Ook zou de bevoorrading met vrachtwagens niet via de voorzijde lopen. Maar door al het 'bestemmingsverkeer’ op het plein is het natuurstenen plaveisel in de loop der jaren op veel plekken kapotgereden. Voor bezoekers met rolstoelen of rollators is het gemeentehuis helemaal een lastig te nemen horde. De aanwezige hellingbaan is net wat steiler dan de wettelijk vereiste verhouding van 1 op 25 (1 meter hoogteverschil wordt daarin overbrugd over een afstand van 25 meter). En de rolstoelvriendelijke buitenlift is, na een jarenlange waslijst aan storingen, al geruime tijd helemaal buiten dienst. Tot groot verdriet en ergernis van menig mindervalide, onder wie voorzitter Fietje de Vries van het Gehandicaptenplatform Dalfsen.