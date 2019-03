Dalfser gemeenteraad kiest voor vrije koopzondagen

In Dalfsen mogen de winkels op zondag in alle kernen open. Een grote meerderheid in de gemeenteraad is voorstander van zo'n vrije openstelling. Alleen de fractie van de ChristenUnie stemde maandagavond tegen.

Ondernemers mogen naar eigen inzicht op de zondag tussen 12 en 18 uur openen. Uiterlijk 1 juni gaat dit nieuwe beleid in.

Een ruime meerderheid in de Dalfser gemeenteraad is voorstander van de vrije koopzondag. Vooral de concurrentie die ondernemers vanuit andere omliggende kernen voelen, is daarbij doorslaggevend geweest.

Zondagsrust

Fractievoorzitter van de ChristenUnie, Luco Nijkamp, wees op de vele negatieve reacties uit de Dalfser samenleving. Hij vindt dat rekening gehouden moet worden met het deel van de bevolking dat de zondagrust graag wil behouden. De raad denkt te veel aan het economisch gewin. Het stoort Nijkamp ook dat er geen expliciet beeld van de behoefte aan de koopzondag is. ,,Hoeveel ondernemers willen die koopzondag nu eigenlijk?’’ Hij wees in zijn betoog tegen de koopzondag onder meer op de kwetsbaarheid van de kleine ondernemer en beweerde dat recreanten juist voor de rust en de ruimte voor Dalfsen kiezen. Een koopzondag hoort daar in zijn ogen niet bij.

Werkgelegenheid

De overige raadsfracties waren niet onder de indruk. Recreanten hebben juist behoefte aan de koopzondagen en ondernemers al helemaal. De PvdA wees op het belang van het behoud van werkgelegenheid in de kernen. Gemeentebelangen benadrukte dat de ondernemers de vrijheid om open te gaan of dicht te blijven hebben. Onder meer VVD en CDA voerden aan dat er ook een substantieel deel van de Dalfser gemeenschap juist vóór de koopzondag is. CDA-fractievoorzitter Betsy Ramerman gaf toe dat de fractie best met het onderwerp heeft geworsteld. Behoud van de leefbaarheid van de kernen is doorslaggevend in de keuze van de fractie geweest.