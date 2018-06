Dalfser houtbedrijf Foreco viert lustrum met buitenlandse trips

Foreco Houtproducten trekt ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan met de medewerkers Europa in. Het bedrijf in de bossen van Hessum en Rechteren dat in 1983 ontstond uit de Heidemaatschappij, begon met twintig medewerkers maar telt er nu dik honderd. Ter gelegenheid van het zevende lustrum mogen ze mee op reis naar buitenlandse relaties, vertelt directeur Peter Swager.

In groepen van 12 tot 15 mensen worden bezoeken gebracht aan bedrijven in België, Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Zweden en Engeland. ,,Wij zijn van de lange relaties, met sommige van die bedrijven hebben we al dertig jaar contact. Daarom vind ik het zelf ook leuk om een paar keer mee te gaan, om oude bekenden weer te zien. Afgelopen weekend waren we bijvoorbeeld in de Ardennen, bij een bedrijf dat net als wij in rondhout doet'', vertelt Swager enthousiast.

Speeltuin

Inmiddels zijn al drie personeelsreizen geweest, morgen vertrekt een vierde groep voor een bezoek aan Duitsland. Daar wordt een houtzagerij in de Eiffel aangedaan en een speeltuinproject dat is gerealiseerd door Foreco's zusterbedrijf IJreka Speeltoestellen. Overigens gaan ook de IJreka-medewerkers mee. Na de zomervakantie staan nog drie trips op de rol.

Zweedse woud

Opvallende reisdoelen zijn bijvoorbeeld de spectaculaire houtoogst in de Zweedse wouden en een bezoek aan de Tsjechische deurenfabriek van Weekamp Dedemsvaart. ,,Daar kopen wij de deuren die we nodig hebben voor onze projecten'', legt Swager uit. De bedrijfsbezoeken zijn inspirerend volgens de gedreven directeur. ,,We gaan naar bedrijven die op topniveau presteren en dat is een voorbeeld voor ons allemaal, wij willen daar ook bij horen.''

Derde keer