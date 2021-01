Dalfser ‘ice bucket’ levert toch nog 2500 euro voor goede doel op

Afhaal­kerst­me­nu zorgt voor topdrukte bij horeca Vechtdal

21 december Geen kerstdis in je favoriete restaurant dit jaar, maar de traditionele kerstdrukte is er niet minder om, zo merken restaurants in het Vechtdal. Wie nu nog wil bestellen is simpelweg te laat, want de meesten zijn uitverkocht. In dat opzicht is het voor de droge horeca business as usual. ,,Als ik had geweten dat het zo storm zou lopen, had ik het menu duurder gemaakt.”