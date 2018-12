Dalfser katholieken vieren 200 jaar eigen kerk

In de Middeleeuwen hebben de Dalfser katholieken het beter voor elkaar. Een in de elfde eeuw gebouwd Romaans kerkje wordt in de vier volgende eeuwen uitgebouwd tot een kerk met toren en zijbeuken in Gotische stijl, met als patroonheilige Cyriacus. Maar ook aan Dalfsen gaat de Reformatie niet voorbij. Pastoor Oldertijden moet het veld ruimen nadat in 1581 de 'dienst der papen' officieel wordt verboden en tien jaar later de eerste hervormde predikant, Josia Bertmannus, aantreedt. Met de bouw van een rooms-katholieke schuurkerk in Hoonhorst, in 1770, komt een eind aan een bijna twee eeuwen durende moeilijke periode voor de Rome-getrouwen. Maar makkelijk krijgen ze het nog niet, want de Dalfser ‘papen’ moeten eerst de Vecht oversteken om ter kerke te kunnen gaan. De nu met blauwe bogen getooide Vechtbrug is er dan nog niet. Ter hoogte van de huidige spoorbrug, bij het Nierveer, kunnen ze met een bootje de Vecht overvaren en het kerkepad volgen via een lange rechte zandweg. Die laan heet nu nog steeds de Papenallee.

Eigen kerk

Onder pastoor Poelmans wordt in 1817 een kerkcommissie gevormd die streeft naar een eigen katholieke kerk voor de ruim 300 roomse Dalfsenaren, want de oversteek van de Vecht is vooral in de wintermaanden wel erg gevaarlijk. Begin 2018 wordt voor 1800 gulden een oud vervallen huis aangekocht, en verbouwd tot kerk. ,,Dat pand aan de Wilhelminastraat 6 staat er nog steeds en biedt nu onderdak aan kinder- en babykledingzaak Kiddybe’’, wijst Ben Kloosterman, schrijver van het parochieboek dat twee jaar geleden verscheen met 240 rijk geïllustreerde pagina's over de historie van de Heilige Cyriacus in Dalfsen. ,,Direct links naast de ingang was een woonruimte voor de koster met een bedstee, en een ruimte voor de geestelijken. Op 22 december 1818 was de plechtige inzegening door pastoor Poelmans. Voor het eerst na de Reformatie konden de katholieken uit dorp Dalfsen en uit het buitengebied ten noorden van de Vecht weer ter kerke gaan in een eigen kerkgebouw. Daarmee was een einde gekomen aan de zwerftochten van schuilkerk naar schuilkerk en van een tijdelijke kerkgang naar Hoonhorst. Het was voor de parochianen natuurlijk een hoogtijdag, al bleven ze voor bepaalde kerkelijke plechtigheden zoals doop, vormsel en huwelijk aangewezen op Hoonhorst.’’

Eigen parochie

Het betekent ook de opmaat naar weer een zelfstandige parochie. In 1858 verkondigt de aartsbisschop van Utrecht tijdens een bezoek aan Dalfsen de blijde boodschap dat de Dalfser gelovigen weer een eigen parochie mogen stichten, op voorwaarde dat voor de pastoor een ‘behoorlijke woning’ (pastorie) wordt gevonden. Dat lukt, direct naast de kerk. Per koninklijk besluit wordt op 14 november 1859 het herstel van de parochie Dalfsen bezegeld door koning Willem III. Dat heeft ook als voordeel dat men voor de meeste kerkelijke plechtigheden niet meer aangewezen is op Hoonhorst. Alleen voor begrafenissen moet de Vecht nog worden overgestoken. De oorspronkelijke ‘bijkerk’ werd gaandeweg te klein, waarna een nieuwe kerk wordt gebouwd die in april 1866 wordt ingewijd. Die nieuwe kerk stond tegenover het huidige kerkgebouw, dat op 18 april 1939 wordt ingezegend door de aartsbisschop van Utrecht.

Volledig scherm Het interieur van de huidige Cyriacuskerk in Dalfsen, die in 1939 is ingezegend. © Eigen foto

Feestelijke mis

Dat Dalfsen sinds twee eeuwen weer een katholieke kerk heeft wordt op zaterdagavond 22 december gevierd in de huidige, bijna tachtig jaar geleden ingewijde Cyriacuskerk. In deze eucharistieviering, die om 19.00 uur begint, gaat de in september geïnstalleerde pastoor André Monninkhof voor. De nu in Ommen woonachtige pastoor kwam over van de parochie RK Zuid Oost Twente (Enschede-Losser-Haaksbergen) en leidt nu de parochie Emmanuël, waar elf locaties onder vallen waar onder de Cyriacus in Dalfsen.

Parochieboek

Dat katholiek Dalfsen sinds 1818 weer een eigen kerkgebouw bezit wordt ook herdacht tijdens de nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis op zondag 6 januari. Na de eucharistieviering van 9 uur is er dan onder andere een fotopresentatie uit het parochieboek dat Ben Kloosterman schreef.