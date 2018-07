Dalfser kippenboer vrijgesproken van mishandeling, slachtoffer Mutter emigreert naar Spanje

Artikel 12

Daarop begon Mutter een artikel 12-procedure, waarbij slachtoffers of nabestaanden een klacht kunnen indienen over het niet vervolgen van een strafbaar feit. Het Gerechtshof verklaarde die klacht gegrond, waarna de officier van justitie opdracht kreeg om de strafzaak nader te onderzoeken en alsnog aan de rechtbank voor te leggen. De filmbeelden van de vermeende mishandeling tijdens de protestactie werden tijdens de zitting verscheidene keren bekeken, maar de politierechter zag er geen overtuigend bewijs in. ,,Je kunt niet zien dat hij uithaalt en me raakt, dat klopt”, erkent Mutter. ,,Maar de rechter wees ook de suggestie van de hand dat ik op commando van omstanders ben gaan liggen. Dat is naderhand vaak gezegd, ook door Huisman.”

Bedreigingen

De nasleep van het incident had ingrijpende gevolgen voor het sociale leven van het echtpaar. ,,Ik was maatschappelijk actief in het dorp, maar merkte dat mensen begonnen te twijfelen aan mijn integriteit.” Daar kwam bij dat het echtpaar in de loop der tijd acht keer in serieuze bewoordingen werd bedreigd: zes brieven en twee telefoontjes. Plus teksten op Facebook en concrete daden: ,,Mijn dochter is in het buitengebied achterna gezeten met een trekker en zelf ben ik een keer bijna aangereden”, vertelt Mutter. De aangiften van deze feiten werden in alle gevallen geseponeerd.