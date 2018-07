Dalfser kippenboer vrijgesproken van mishandeling, tegenpartij emigreert naar Spanje

Die toekomst ligt wel in Spanje, want het echtpaar Mutter voelt zich weggepest uit Dalfsen. De Zwolse politierechter sprak vorige week Huisman, kippenboer en eigenaar van een mestvergister aan de Veldhoeveweg in Dalfsen, vrij van mishandeling. Wettig en overtuigend bewijs ontbreekt, concludeert de rechter ruim drie jaar na de uit de hand gelopen protestactie van de Partij voor de Dieren tegen Huismans mestvergister.

Filmbeelden

De nasleep van het incident had ingrijpende gevolgen voor het sociale leven van het echtpaar. ,,Mensen begonnen te twijfelen aan mijn integriteit." Daar kwam bij dat het echtpaar in de loop der tijd acht keer in serieuze bewoordingen werd bedreigd: zes brieven en twee telefoontjes. Plus teksten op Facebook. Het laatste dreigtelefoontje, eind vorig jaar, was voor hen de druppel: hun huis staat sinds een maand te koop. ,,We weten nu dat het nooit ophoudt", aldus de geboren Dalfsense. ,,We hebben hier 46 jaar gewoond, maar willen nu rust vinden in Spanje. Weggepest? Ja, daar komt het wel op neer."