Dalfser motorcoureur Justin (12) pakt Italiaanse kampioenstitel

Pas 12 jaar en al een Italiaanse kampioenstitel op zak. Dat geldt voor motorcoureur Justin Fokkert uit Dalfsen, die vorige week in Italië kampioen is geworden in de CNV Nord Motoasi Ohvale GP-O 160 Rookies cup.

,,Een geweldige prestatie", aldus zijn trotse ouders Gerko en Alita Fokkert, die de Stichting Talent Team Oudleusen hebben opgericht voor alle organisatorische en financiële zaken rond het Dalfser motortalent.

Paplepel

De 12-jarige Justin heeft diverse nationale prijzen gewonnen waaronder twee NK-titels. ,,En vorig jaar was hij nog Rookie van het jaar in de NSF 100 Molenaar cup. Hij eindige als tweede in het algemeen klassement", vertelt moeder Fokkert. Zij kijkt niet op van de prestaties van haar zoon. ,,Zijn vader is een bekende in de racewereld. De racesport is Justin met de paplepel ingegoten."

Dit jaar rijdt de Dalfser motorcoureur voor het eerst wedstrijden in het buitenland. Het deelnemersveld is groot in Italië, weten de Fokkerts. ,,De coureurs gunnen elkaar geen centimeter op de snelle en vooral bochtige circuits. Dit zorgt vaak voor mooie en spannende duels." Justin zelf vindt het 'supergaaf' dat hij de kampioenstrofee mee naar Nederland mag nemen. ,,Ik heb er hard voor moeten knokken, maar is het gelukt!"

Gastrijder

Daags na zijn CNV-kampioenschap heeft hij als gastrijder de laatste CIV-wedstrijd gereden. Deze zijn in Italië op grote wedstrijdbanen. Bij deze wedstrijden komt het naast de kwaliteiten van een coureur nauw aan op het afstellen van de motor. Een nieuwe uitdaging voor de Stichting TTO.

,,We zijn naar het circuit van Vallelunga bij Rome gereden en dachten dat het daar lastig zou worden", vertelt Justin. ,,En we hadden geen idee hoe we de motor moesten afstellen." Met het idee 'we zien wel wat het worden gaat' ging Justin trainen. ,,Toen bleek al gauw dat hij zich goed staande kon houden", zegt moeder Fokkert. Haar zoon zette zelfs de beste startplaats op zijn naam. Door een klein foutje in de allerlaatste bocht verloor de Dalfsenaar zijn nummer 1-positie en kwam hij als vierde over de Italiaanse streep.

Wegracen

De aanvankelijke teleurstelling over de gemiste podiumplaats maakte al plaats voor een nuchtere kijk: ,,Dit hoort ook bij het racen. En heel veel mensen kwamen mij na de wedstrijd een handje schudden, vroegen wie ik was en waar ik vandaan kwam." Bovendien mocht de Dalfsenaar de nodige complimenten voor zijn rijstijl en inzet in ontvangst nemen.