Dalfser plan voor betalen populaire camperplekken stuit al op kritiek: ‘Dat werkt niet’

Enigszins met trots meldde wethouder Jan Uitslag deze week door veel camperaars uit het hele land te zijn benaderd of de camperplaatsen in de gemeente Dalfsen weer open konden. Vooral de camperplaats bij het NS-station van Dalfsen is populair. Even de brug over en je staat in het centrum van het dorp. ,,Dat gebeurt mij niet vaak in mijn professie’’, zei Uitslag over de mails en telefoontjes. De camperaars waren zelfs bereid te betalen om weer in Dalfsen te kunnen staan.