Dalfser politiek geschokt door onterecht declareren GB-lijsttrekker: ‘Dat straalt ook op ons af’

Veelbespro­ken lijsttrek­ker Jos Ramaker stopt na commotie ‘tijdelijk’ bij Gemeentebe­lan­gen Dalfsen

Jos Ramaker legt zijn taken als lijsttrekker en fractievoorzitter van Gemeentebelangen Dalfsen tijdelijk neer in verband met het hoger beroep dat nog dient in de procedure waarin hij met zijn werkgever verwikkeld is. De kantonrechter ging vorige maand akkoord met het ontslag van Ramaker door de NVWA, naar aanleiding van het onterecht declareren van duizenden privékilometers.

23 februari