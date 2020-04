Dalfser politiek vergadert digitaal en is ‘live’ te zien; Hardenberg en Ommen wachten op spoedwet

Jan Sievers uit Dalfsen (86) was gefasci­neerd door veteranen en historie

4 april Op 86-jarige leeftijd is Jan Frederik Sievers uit Dalfsen overleden. Hij was mede-oprichter van het Veteranencontact in zijn gemeente en zette zich in voor de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog door de Historische Kring Dalfsen.