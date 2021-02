Dalfser raad wil voorkeursrecht Dalfsen-West verlengen, maar blijft met veel vragen zitten

Vernielen dienstvoer­tuig tijdens nieuwjaars­nacht in Dalfsen krijgt staartje: politie doet zelf aangifte

6 januari De politie heeft zelf aangifte gedaan van vernieling van een politievoertuig, rond de jaarwisseling in Dalfsen. Agenten zijn met de wagen op een melding over een brandje aan de Brethouwerstraat afgekomen. Er is schade aangericht aan de motorkap en voorruit van het voertuig, weet woordvoerder Jop Heinen.