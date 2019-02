Dalfser raceteam verder zonder een Wienen op de Yamaha

De 17-jarige Jeroen Hilster rijdt komend wegraceseizoen voor het team Oosterveen’s Racing uit Dalfsen. De talentvolle coureur uit het Drentse dorpje Lieveren, tussen Roden en het ‘Mekka van de motorsport’ Assen, werd vorig seizoen veertiende in het ONK SuperCup 600 met als beste prestatie een vijfde plaats. Voor het eerst in de historie van het ambitieuze motorraceteam begeleidt teamchef Chris Wienen niet meer één van zijn zonen als vaste coureur.

Nadat Joël Wienen in 2017 na negen seizoenen besloot om te focussen op zijn maatschappelijke carrière als eigenaar van de Dalfser sportschool Rockwell Fitness, hing Manuël in oktober na tien jaar zijn racehelm aan de wilgen om manager te worden van Ten Kate Racing Products in Nieuwleusen. ,,Manuel gaat nog wel een paar races rijden, waar onder de endurance-rit de ‘501 van Assen’ waar ons team ook dit jaar weer met drie coureurs aan meedoet.’’

Yamaha R6

Hilster wordt niet alleen door Oosterveen’s Racing begeleid maar ook door zijn coach Tristan Lentink met wie hij eind december al een aantal dagen trainde op de Spaanse circuits van Almeria en Andalucia. In maart gaat Hilster voor het eerst op de door ten Kate Racing Products getunede Yamaha R6 van het Dalfser team trainen op het circuit van Valencia, waarna op 6 april de eerste wedstrijd volgt in het open Nederlands kampioenschap in de OW Supercup 600.

Chris Wienen (56) begon in 2009 met het team onder de naam ‘Stichting Promotie & Ondersteuning Race Talent’, afgekort SPORT. In 2015 werd Oosterveen's Oliehandel uit Nieuwleusen hoofdsponsor, en werd het team omgedoopt. ,,Klaas Oosterveen is zeer betrokken bij de wegracerij, hij is een begrip in het rennerskwartier en sponsort meerdere teams. Nu passen we onze naam verder aan, want we zijn een samenwerking aangegaan met het bedrijf van de ouders van Jeroen, Ashford Formula Nederland.’’ Dat bedrijf impregneert beton waardoor een ondoordringbare toplaag ontstaat. Wienens team heet voortaan ‘Oosterveen’s Ashford Formula Racing’.

Jullie team heeft de beschikking over twee motoren, maar alleen Jeroen Hilster rijdt de NK-races. Zijn er in het Vechtdal geen talenten?

,,Die zijn er wel in deze regio, zoals een vijftienjarige jongen. Maar ik werk liever met coureurs van 17, 18 jaar. Er komen een paar talenten aan, maar probleem is dat veel van die jongens kiezen voor racen in de Moto3-klasse, in de hoop dat ze ooit kunnen doordringen in de MotoGP-koningsklasse. Dan beginnen ze met open Spaanse en Italiaanse kampioenschappen. Maar een enkeling redt zich daar, zoals Collin Veijer uit Staphorst en Justin Fokkert uit Dalfsen. Nederlandse coureurs kunnen volgens mij veel beter kiezen voor de weg richting de WK Superbikes, racen met gemodificeerde straatmotoren, met als opstap de Supercup 600 en WK Supersportklasse. Zo nuchter moet je als Nederlander wel zijn.’’

Hoe lang ben je al actief in de motorsport?

,,Ik was 16 toen ik met het wegracen in aanraking kwam. Ik hielp toen 500cc-coureur Wim ten Klooster, dat was nog in de tijd van Wil Hartog, Jack Middelburg en Boet van Dulmen. Ik loop dus al zo'n veertig jaar mee. Vanaf 2004 begeleidde ik Supersportcoureur Barry Veneman uit Dalfsen in het WK. Daarna, vanaf 2009, mijn zonen. Ik heb nog altijd plezier in deze sport, al is het soms bikkelhard, maar het is een stukje van mijn bestaan geworden.’’