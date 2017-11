Dalfser vereniging maakt kans op 10 mille met Waterturbine Vechterweerd

Groen Gebogen, de milieuvriendelijke Dalfser vereniging, is in de race voor de 'Energy Pitch' van Natuur en Milieu Overijssel. Mocht de club van Thomas Klomp vrijdagmiddag 10 november winnen, is dat de tweede prijs van 10.000 euro in korte tijd.

Volledig scherm Thomas Klomp is een van de stuwende krachten achter Groen Gebogen. © Thomas Krol Vorige week won Groen Gebogen namelijk met een plan voor verwijderen van asbest van kleinere daken in twee Dalfser woonwijken. Vrijdagmorgen pitcht Klomp op het 'Kennisfestival Lokale Energie Overijssel' het plaatsen van waterturbines bij stuw Vechterweerd, waar boerenbedrijven en waterschap van kunnen profiteren. Hier is plek voor twee horizontaal draaiende turbines, waar het kolkende water van de Vecht energie voor maximaal 400 huishoudens oplevert.

Zijn die turbines zo groot dat er maar ruimte is voor twee?

Thomas Klomp: ,,Nee, over de volle breedte van de stuw kunnen in theorie vier turbines naast elkaar worden geplaatst. Door schotten bij de turbine te plaatsen ontstaat een soort mini-stuwmeer, waardoor het water sneller gaat stromen. Maar met vier schotten naast elkaar zou het peil van de Vecht zakken, waar de boeren last van kunnen krijgen. Met twee schotten valt dat mee. Dan kunnen twee turbines worden geplaatst, die samen stroom leveren voor circa 400 huishoudens.''

Steunt het waterschap jullie plan?

,,In het begin was het waterschap argwanend, maar nu wordt constructief meegedacht. Met deze turbines heb je geen landschapsvervuiling zoals met windmolens. Hooguit steekt de rotordop iets boven het water uit. De schotten kunnen binnen 48 uur verwijderd worden in geval van hoog water, wanneer in korte tijd veel water moet worden afgevoerd. Deze turbine, de 'Oryon Watermill' van de Arnhemse molenbouwer Deep Water Energy, wordt ook in de Oude IJssel bij Doesburg geplaatst. De kennis die daarmee wordt opgedaan kunnen wij straks ook gebruiken. Dit type waterturbine kan op veel andere plekken worden toegepast, in rivieren die vergelijkbaar zijn met de Vecht.''

Dus ook bij de andere stuwen van de Vecht?

,,In principe wel, maar de constructie van de stuwen bij bijvoorbeeld Junne en Vilsteren is net wat minder stevig dan bij Vechterweerd. Bij toekomstig onderhoud zou die constructie verstevigd kunnen worden.''

Als jullie winnen, wat doen jullie dan met die prijs van tien mille?

,,Met dat geld gaan we dit product promoten, met een blauwdruk voor andere initiatiefnemers, een video en een infographic. Maar als we niet winnen is dat geen probleem, de andere finalisten hebben ook kansrijke projecten. We zijn al trots dat we genomineerd zijn, alle aandacht voor dit project vinden we al fantastisch.''

Kanshebbers

De vier finalisten pitchen hun innovatieve energieproject voor de vakjury, bestaande uit Henk Visser (directeur Enpuls), Bernard Stornebrink (Energiefonds Overijssel) en Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel). Naast Groen Gebogen is er nog een Sallandse kanshebber voor de 'Energy Pitch 2017': SV Raalte realiseert samen met de naburige huisartsenpraktijk en basisschool de Korenbloem een warmtenetwerk voor de omringende woonwijk, waarbij energie wordt opgewekt en gedeeld. In Twente zijn projecten genomineerd van de Enschedese manege Holzik, waar briketten worden geperst van paardenmest, en van een coöperatie in Noord-Deurningen die met een vijzel bij een stuw in de Dinkel stroom voor 100 gezinnen wil opwekken.