Dalfser ‘Vrienden’ kritisch op toekomstplannen van gemeente: ‘Geen woningbouw aan westzijde dorp’

De Vrienden van Dalfsen zetten vraagtekens bij het tempo van woningbouw. In de afgelopen jaren was er sprake van achthonderd woningen per tien jaar die er nieuw bij kwamen bij de kern Dalfsen. Uit een voorstel in 2018 is volgens de vrienden een halvering daarvan op te maken. Nu zou er weer sprake van 850 woningen zijn als de gemeente aan de woonbehoefte tegemoet wil komen. De bewonersvereniging wil meer duidelijkheid over die aantallen.