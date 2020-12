Dalfser winkeliers komen met virtuele winkelstraat

Boek ‘off-the-grid-huis­je’ definitief dicht, Vrienden van Dalfsen opgelucht

26 november De Vrienden van Dalfsen vreesden mogelijke vervolgstappen van de indieners van het plan voor een natuurlijk recreatiehuisje aan de Zuidelijke Vechtdijk. Maar ze kunnen gerust zijn. Interieurstudio By Mölle onderneemt geen verdere actie. ,,We respecteren het besluit van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Dalfsen’’, zegt Lucienne Dunnewijk van By Mölle. Daarmee is het boek over een ‘off the grid-huisje’ in het buitengebied van Dalfsen definitief gesloten.