Daling aantal verkeersongevallen in Dalfsen zet verder door

Pluimvee­hou­der Huisman in Dalfsen opgelucht dat brand niet is aangesto­ken

8:37 Twee etmalen na de verwoestende brand op het erf van de familie Huisman is de oorzaak nog altijd niet achterhaald. ,,Het kan kortsluiting geweest zijn, zelfontbranding, we weten het niet. Volgens de politie en brandweer is het in elk geval geen brandstichting geweest, bij hun onderzoek is daar zondag geen bewijs voor gevonden’’, zegt pluimveehouder Bert Huisman.