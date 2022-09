Dalmsholter families krijgen Yad Vashem voor hulp aan Joodse jongen: ‘Een hele eer, wat ze ook verdienen’

update ‘Jeudje van Laarman’ speelt hoofdrol in documentai­re tijdens 75 jaar vrijheid in Nieuwleu­sen

Tot drie keer toe ontsnapte Hijman Gans als 13-jarige Joodse jongen tijdens de Tweede Wereldoorlog op miraculeuze wijze aan de dood. Hoewel hij gisteren om gezondheidsredenen thuisbleef, was hij in kulturhus De Spil de hoofdpersoon tijdens een officiële middag waarop ‘75 jaar vrijheid in Nieuwleusen’ werd herdacht en gevierd.

26 november