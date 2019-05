Damitobeurs Dalfsen: 53.750 euro naar Imminkhoeve in Lemele

Alle beperkin­gen vallen weg tijdens Truckrun door Salland

9 mei Waar soortgelijke evenementen elders in rook opgaan, heeft de Sallandse Truckrun de vlam nog altijd vol in de pijp. Circa 200 mensen met een verstandelijke beperking maken zaterdag een toertocht door Salland als bijrijder in een vrachtwagen. De vijftiende editie van een evenement waar iedereen vrolijk van wordt.