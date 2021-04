Dankzij plan buurtsportcoach spelen 500 Dalfser scholieren toch de Koningsspelen

Over de hele wereld willen ze het bordspel van Elwin uit Dalfsen spelen (maar rijk wordt hij er niet van)

29 maart Het bordspel ‘Clash of the Ardennes’, bedacht en ontwikkeld door Elwin Klappe, vindt aftrek over de gehele wereld. Op kleine schaal weliswaar, maar de Dalfsenaar is tevreden over het verloop van zijn crowdfundingsactie op Kickstarter.