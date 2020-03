Dassenburcht versterkt twijfels van Dalfser politiek over plan zonnepark in Marshoekersteeg

De Dalfser raadscommissie houdt haar twijfels over het plan van initiatiefnemer TP Solar voor een groot zonnepark nabij de Marshoekersteeg. Met name de recente aanwezigheid van een dassenburcht in het plangebied zorgt voor nieuwe vragen.

Buurtbewoner W. van Leussen meldde dat dassen een kraamburcht in het gebied hebben gegraven, een gegeven dat in het ondersteunende rapport, en dus ook in het plan, niet is genoemd. ,,Hoe kun je een dassenburcht van zo’n 150 vierkante meter over het hoofd zien?’’, vraagt hij zich af.

Het is de vraag of de dassen last zullen hebben van een zonnepark. Hierover wil wethouder André Schuurman nadere informatie inwinnen voorafgaand aan de raadsvergadering, die over twee weken wordt gehouden.

Onvoldoende

De meeste raadsfracties willen het plan voor die tijd nog nader bekijken. Maar sommige gaven al een schot voor de boeg. ,,Het verbaast ons dat ook dit plan niet compleet is en dat bewoners er opnieuw onvoldoende bij betrokken zijn’’, stelt CDA’er Bert Ruitenberg. ,,Want de direct omwonenden krijgen niet méér mogelijkheden om er financieel in te participeren. De bedragen zijn vergelijkbaar met het eerste plan.’’

De PvdA is in elk geval tegen. ,,Met name de mogelijkheden voor inwoners om mee te doen in het project zijn nog steeds volstrekt onvoldoende’’, stelt fractievoorzitter Leander Broere.

Afgeschoten

Een eerder plan van de initiatiefnemer werd vorig jaar door de politiek afgeschoten. Het plan schoot toen vooral tekort op de mogelijkheden van inwoners om eraan deel te nemen, en ook de inspraak voor omwonenden was toen volstrekt onvoldoende, oordeelde de raad.

Ook het nieuwe plan voldoet volgens diverse fracties maar matig aan deze eisen. ,,Er is in feite maar één inspraakavond geweest. De tweede avond valt niet serieus te nemen, omdat de aanvraag voor het plan al een dag daarna werd ingediend’’, stelde Ruitenberg vast.

Dezelfde locatie

Het gaat nu weliswaar om een ander plan met een nieuwe naam (Hooiweg),maar het heeft betrekking op dezelfde locatie. Het is aanzienlijk kleiner van omvang: 13 in plaats van 18 hectares. Maar de raadsfracties vragen zich af of hier wel sprake is van een nieuw plan, evenals veel verontruste omwonenden.

Dat is belangrijk, omdat de gemeenteraad tussentijds nieuwe richtlijnen voor de aanvraag van zonneparken heeft opgesteld, terwijl burgemeester en wethouders TP Solar een tweede kans hebben gegeven op basis van de oude regels.