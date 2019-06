De Bonte Stegge wordt Het Avontuur: nieuwe start voor openbaar onderwijs in dorp Dalfsen

Directeur Roeland Omlo van dan nog basisschool De Bonte Stegge test deze maandagmiddag even voor vieren of het geluid het doet. De ranja staat dan al op de tafels op het schoolplein, enkele kinderen knikkeren nog een potje, de slingers hangen en de deur als ingang van de school - ‘hier is iedereen welkom’ - staat wagenwijd open. En de muziek doet het, als vlak voor de onthulling van de nieuwe naam Let Her Go van Passenger over het plein schalt. De symboliek met het verdwijnen van het historische De Bonte Stegge is voelbaar. ,,Loslaten, dat doen we nu toch ook een beetje door voor een andere naam te kiezen”, zegt Omlo, eind 2017 aangesteld als directeur op de school die valt onder de stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). ,,En we willen dat kinderen soms ook dingen loslaten en erop uit gaan om zichzelf te ontdekken. Een nieuw concept, en dat voeren we tegenwoordig projectmatig uit. Over de natuur, over dieren, over het klimaat. Leerlingen gaan op reis naar de plek die ze straks in de maatschappij innemen.”