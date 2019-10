De F340 brengt de fietser straks in recordtijd van Dalfsen naar Zwolle

VideoMet dagelijks zo'n 1.000 fietsers is de route tussen Dalfsen en Zwolle via Ankum een van de drukste van Overijssel. Al jaren zijn er plannen om van de route een fietssnelweg te maken, en de gemeente zet met de aanleg van de F340 een eerste stap. Klinkers worden asfalt, en de fietser krijgt voorrang. ,,Met kerst kunnen we hier over fietsen, skeeleren of wat dan ook.”