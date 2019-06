De ‘gekke hippies’ strijken weer neer in Dalfsen

Zodra je het terrein aan de Brinkweg in Dalfsen oploopt komt het campinggevoel al opzetten. Tenten, koffie drinken op een strobaal en op blote voeten in het gras: The Living Village is weer aan het opbouwen. Onder toeziend oog van Bob en Cathelijn Radstake zijn alle vrijwilligers al druk in de weer voor het levende dorp, want over iets meer dan twee weken is het weer zover: de gekke hippies komen naar Dalfsen. Bob Radstake vertelt.

,,Ja inderdaad, de hippies zijn er weer. Het opbouwen duurt altijd even, dat komt omdat we altijd alles zelf doen. We zijn dus nu al aan de gang met een gestaag groeiend groepje vrijwilligers. We hebben een trouwe club die elk jaar terugkomt, maar we hebben ook elk jaar nieuwe mensen erbij. We hebben nu bijvoorbeeld een stel, die vorig jaar het festival bezocht heeft. Zij vonden het zo gaaf dat ze er nu vanaf het begin af aan bij willen zijn. In de eerste weken druppelen elke dag de vrijwilligers binnen, in de eerste week zijn het er ongeveer vijftig. In de tweede week druppelt het door richting de honderd. En tijdens het festival hebben we 500 vrijwilligers. Dat is wel veel, hè? Dat komt echt omdat we heel veel in eigen hand houden.

Gekke hippies

Net als vorig jaar hebben we dit jaar een Dalfsendag, dan komen er ook allemaal lokale bandjes optreden. Het wordt erg goed ontvangen in het dorp. Toen we hier net waren, in 2016, merkten we wel dat mensen het wat spannend vonden. Ze kenden het nog niet, hè? ‘Daar zijn die gekke hippies weer’, haha - geweldig. Maar na een paar dagen was het al goed geland, dat merkten we aan alles. Veel Dalfsenaren omarmen The Living Village, ze zijn er ook trots op. Dat dit in Dalfsen gewoon kan. Als ik nu door het dorp loop dan krijg ik veel positieve reacties, iedereen spreekt me aan. En de oude burgemeester, Han Noten, is nog steeds erg betrokken bij het festival. Hij was er gisteren nog trouwens, even rondkijken. Vind hij leuk. Beide kanten zijn zo mooi, de lokale Dalfsenaren en de alternatieven die elkaar ontmoeten. Vorig jaar zag ik ineens een jochie lopen met een shirt van Kachel FM, mooi hè?

Volledig scherm De opbouw van het living village festival © Alex Mulder

Bezoekers

We verwachten wel dat het druk wordt dit jaar. We kunnen maximaal 3500 bezoekers per dag kwijt, daar hopen we zeker op de zaterdag wel aan te komen. Vorig jaar zat het ongeveer rond de 2500. We hebben elke keer wel iets nieuws. Dit jaar wordt er bijvoorbeeld een modulair Tiny House gebouwd. Dat hadden we al eerder bedacht, maar dat is best moeilijk uitvoerbaar. Het huis wordt uiteindelijk wel weer afgebroken hoor. Maar zulke workshops zullen we vaker gaan doen, veel willen weten wat je moet doen om zo te leven. Wij geven het voorbeeld. En de Kids-area, het gebied voor de kinderen, is dit jaar groter, er is veel te doen voor ze.

Mini-versie

Mijn doel is natuurlijk wel om een echt levend dorp neer te zetten, niet alleen zo'n festival. Dit moet je zien als een mini-versie. We kunnen het wel, dat laten we met dit festival zien. Het doel is om een echt levend dorp te beginnen. Als dat lukt, dan komen er allemaal backpackers en WWOOFers (World Wide Opportunities on Organic Farms - red), dat is een enorme gemeenschap. Wij willen een vet dorp waar de wereld op afkomt. Als wij het voortouw nemen, weet ik zeker dat het heel groot wordt. Hier in Dalfsen lukt het niet, maar we hebben al positieve feedback gekregen van een provincie waar we misschien terecht kunnen. Het gaat erom dat je niet minder gaat vervuilen, maar dat je moet bijdragen aan de natuur. Dat kunnen wij. Natuurlijk, ik ben ook niet helemaal puur. Ik rij nu ook nog in een Diesel-truck, aan dat soort dingen ontkom je nog niet. Laat ons gewoon het voorbeeld zijn, het kan namelijk wel. Ik ben hier al elf jaar mee bezig en ik geef echt niet op.’’

Bekijk hier de aftermovie van vorig jaar: