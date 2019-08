De havenmeesters van Dalfsen hebben topdrukte deze zomer: Wij doen veel meer dan bootjes kijken

,,Het is hier best gebrekkig’', steekt Joop Veldhuis van wal. ,,Klein hokje.’’ Hij gebaart naar de kleine, houten blokhut waar je net met drie man in kan. Met een koelkast, een prikbord en een bureau kan er weinig meer bij. Zijn collega Marien Kamphof schudt lachend zijn hoofd. ,,Dat valt toch best mee, Joop. Alles is er toch? Wil je koud water? Hebben we.’’ Veldhuis knikt. ,,Maar dan moet je wel in het gemeentehuis naar de wc.’’

Cursus

Terwijl Veldhuis nog aardig groen is als havenmeester, viert Kamphof zijn vijfjarig jubileum bij het passantenhaventje. Aan het begin van het seizoen werd Veldhuis als vierde havenmeester toegevoegd aan het team. ,,Ik wist helemaal niet wat het inhield, maar ik zei wel meteen ja’’, vertelt hij. ,,Ik dacht dat je gewoon aanwezig moest zijn en af en toe de brug moest bedienen. Wist ik veel.’’ Kamphof haalt zijn schouders op . ,,We doen veel meer dan dat, maar veel mensen weten dat niet. Dat horen we ook vaak van passanten, het idee heerst dat we een beetje zitten, bootjes kijken.’’ Zijn oudere college knikt fanatiek. ,,Dat dacht ik ook. Het is dus niet waar. Ik moest zelfs op cursus. Het examen was erg pittig, maar ik heb het wel gehaald.’’

Ambassadeur

Als havenmeester is geen dag hetzelfde, weten ze. In het eerste jaar als havenmeester is Veldhuis erachter gekomen dat havenmeester meer inhoudt dan alleen de brug bedienen. ,,Een normale dag is er gewoon niet. Soms is het echt heel druk, dan moet je echt aanpoten.’’ Naast het bedienen van de brug, zorgen de havenmeesters ervoor dat alles netjes is en er geen overlast is van bezoekers. De havenmeester is verantwoordelijk voor de steigers, toiletgebouwen, kleine reparaties en contact met de ligplaatshouders. Ook zorgen de havenmeesters ervoor dat er geen overlast is in de haven. ,,Het komt vaak voor dat we de bezoekers aanspreken op hun gedrag.’’ Daarnaast zorgen ze dat het verkeer wordt geregeld bij de botenhelling en wijzen ze honderden toeristen de weg. Veldhuis: ,,Je bent wel het eerste aanspreekpunt, het visitekaartje van Dalfsen. Da's niet zomaar iets. Een ambassadeur van Dalfsen, mooi hè?’’

Service

Met de vele warme dagen van afgelopen zomer heeft het passantenhaventje veel bezoekers gehad. Ruim drie keer zoveel als andere zomers, weten de havenmeesters. ,,We hebben hier ook een fiets, die kunnen toeristen meenemen het dorp in. Dat is uitzonderlijk hoor, stukje service van ons’’, zegt Veldhuis trots. ,,Daardoor komen gasten ook terug.’’ Toch had de Dalfsenaar zich wat verkeken op het werk. ,,Je moet de prullenbakken legen, het gras netjes houden, boodschappen doen, het moet allemaal netjes wezen.’’ Ook de brug bedienen is meer dan op een knopje drukken. ,,Als je de brug bedient, gaat het landverkeer even plat. Dat is niet zomaar iets. Je moet met veel dingen rekening houden.’’ De passantenhaven is gelegen aan de westkant van de brug met de blauwe bogen, nabij het gemeentehuis. De haven heeft boxen van 2,7 tot 5 meter breed. Daarnaast kan ook een ligplaats worden ingenomen aan de kade naast de brug. De doorvaarhoogte van een geopende brug is +/- 10 meter.