De liedjes in het hoofd van troubadour Johan (69) zijn voorgoed gedoofd

Leerlingen Agnieten College Nieuwleu­sen brengen beste corona-ideeën naar Rutte

14 juni Drie leerlingen van het Agnieten College in Nieuwleusen gaan binnenkort op bezoek bij premier Mark Rutte of een ander lid van het kabinet. In Den Haag bieden ze dan hun ideeën aan over de aanpak van de coronacrisis, nu en in de nabije toekomst.