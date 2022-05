De Polhaar opent nieuwe bibliotheek op school in Dalfsen

Fok­kens-locatie is de sleutel tot mogelijk autovrije Prinsen­straat in Dalfsen

De Dalfser politiek vindt dat er nog teveel onduidelijk is om een afgewogen besluit te kunnen nemen over een mogelijk autovrije Prinsenstraat en Kerkplein. De raadsfracties vinden onderdelen als parkeren, laden en lossen, de bouw van nieuwe appartementen de verkeersstromen in en rond het centrum onvoldoende uitgewerkt in het voorstel van B en W.

