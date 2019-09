De Stoomfabriek trapt af voor nieuw Dalfser theaterseizoen

En soms vallen die zaken samen, zoals bij Ernest Beuving, Jan Wolfkamp en salonorkest Spoom. ,,We luiden het seizoen voor het eerst op deze manier in”, vertelt manager Stefna Bruntink. ,,Het is een feestje voor het publiek, met een mix van amateurs en professionals, die een indruk geeft van het komende seizoen.” Ze is tevreden over de belangstelling op de dag zelf, maar ook wat de voorverkoop betreft. ,,Vijf voorstellingen zijn uitverkocht en over de hele breedte loopt het aardig door. Vooral muziek, film en kindertheater doen het goed in Dalfsen.”

Op stoom

Het theater is nu echt op stoom, vindt ze. ,,We komen gemakkelijker binnen bij impresariaten en managers en hebben een eigen publiek opgebouwd. We voelen steeds beter aan wat het publiek in Dalfsen wil.” Dat publiek komt niet alleen uit Dalfsen, zo blijkt. ,,We bezoeken hier voornamelijk de klassieke concerten”, zeggen Truus Norder en Hennie Stemerding uit Nijverdal. ,,Het is een knus theater, wat kleiner dan bij ons thuis. Dat spreekt ons wel aan. Al bezoeken we ook veel andere theaters in de regio.” Dalfsenaren zijn zelf ook enthousiast. ,,Het is echt super, een theater in je eigen woonplaats”, zegt Tonny Verhoeven. ,,Ik ga vaak met de kleinkinderen naar films en kindertheater en met vrienden naar cabaretvoorstellingen. En salonorkest Spoom heb ik hier ook al eens gezien.”