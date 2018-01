De vier succesfactoren van De Luizenmoeder

Herkenbaarheid

Het schoolplein, iedereen kent 't. Ook al ben je kinderloos, want je hebt zélf immers op school gezeten. ,,Het is klein menselijk leed in een minimaatschappij die school heet'', verklaart Jan Albert de Weerd, producent en regisseur van de serie. ,,Een afspiegeling van de wereld op dit moment. Als je Nederland verkleint en wilt representeren dan kom je op het schoolplein uit.'' ,,We hebben expres voor groep 3 gekozen, want daar zijn ouders leeuwen en leeuwinnen als het gaat om het belang van hun kind. Daar heeft de school de meeste problemen met de ouders. Het mooiste aan de serie: situaties komen soms uit het eigen verleden. Geloof me, de participizza-avond is écht gebeurd. De Luizenmoeder is een feest der herkenning .''

Politiek incorrect

De donkere vader die te laat op de klassenavond komt en wordt aangezien voor schoonmaker, het is één van de pijnlijke, harde grappen in de eerste aflevering. Diederik Ebbinge (schooldirecteur Anton) stelde dat kijkers 'die momenten ook als bevrijdend ervaren' en dat er 'eindelijk eens iets op tv is dat zo ver gaat'. ,,Ach, wat is politiek incorrect?'' vraagt De Weerd. ,,Wij verbaliseren gewoon wat Nederland denkt. Wat we niet gedaan hebben, is deze serie positioneren in Amsterdam. We hebben goed gekeken naar een groot deel van Nederland. Hoe mensen denken en praten in een klein, middelgroot dorpje of stad. We hebben zo min mogelijk grenzen gesteld, maar het is intelligente humor, vind ik. Er wordt niet zomaar iets geroepen, want deze mensen zíjn er. Zonder dat ze bewust discrimineren of grof worden. En omdat ze het beste met je voor hebben, kunnen ze dit ook zeggen.''



