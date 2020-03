De zoektocht naar een geschikte plek voor de JOP op het Kroonplein in Lemelerveld begint helemaal opnieuw

De JOP zou bij de haven moeten komen, maar die vergunningsaanvraag wordt in elk geval ingetrokken. De Dalfser raadscommissie was het daar maandagavond unaniem over eens.

Burgemeester en wethouders vroegen de raadsfracties opnieuw om hun mening, hoewel een raadsmeerderheid vorig jaar de gewraakte plek nog had aangewezen. Dat besluit leidde echter tot zo veel commotie en onvrede onder omwonenden van het Kroonplein, dat het college de verdere procedure opnieuw in handen van de gemeenteraad legt.

Ogen en oren open

Die kreeg twee keuzemogelijkheden: doorgaan met de realisatie van een JOP nabij de haven of het stopzetten van de procedure. De raadscommissie koos unaniem voor het laatste, al is niet iedereen het erover eens dat het Kroonplein überhaupt de beste locatie is. ChristenUnie-raadslid Rietje Lassche: ,,Houd ogen en oren open voor nieuwe ideeën die uit het dorp komen”, gaf ze het college mee.

Ook het CDA houdt andere locaties open. ,,We gunnen Lemelerveld van harte een algemene ontmoetingsplek voor jong en oud, maar als die voortkomt uit deze discussie, is dat echt een verkeerde aanleiding”, stelde fractievoorzitter Betsy Ramerman. ,,Dan blijven de jongeren alsnog achter zonder JOP.’’

De voltallige raad kijkt met gemengde gevoelens terug op de besluitvorming. ,,We zijn met de hele gang van zaken veel geloofwaardigheid verloren, onder zowel jongeren als omwonenden’’, meende Lassche.

VVD’er Gerrit Jan Veldhuis vulde aan: ,,Stug vasthouden aan deze locatie gaat niet leiden tot voldoende draagvlak.’’ Zijn advies: ,,Neem de adviezen van politie, omwonenden en ondernemers ter harte en zoek naar een plek die ook kan worden gebruikt voor andere doelgroepen, zoals fietsende recreanten.”

Vormgeving

Verscheidene fracties pleitten daarnaast voor een andere vormgeving. Ben Schrijver (D66) ziet de beoogde metalen constructie - de voormalige JOP uit Nieuwleusen - het liefst bij het oudijzer belanden.