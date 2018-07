Dennis Dikken Transport stopt opeens, 14 chauffeurs op straat

Dennis Dikken Transport uit Nieuwleusen stopt. Vanuit het niets kreeg het personeel zondag een brief, waarin staat dat het bedrijf per aanstaande zaterdag ophoudt te bestaan. Volgens vakbond CNV en het UWV mag het personeel niet zomaar op straat worden gezet.

Uit het niets kregen de veertien chauffeurs van Dennis Dikken Transport zondag een brief toegestuurd via WhatsApp en per mail. In die brief staat de mededeling dat hun baan over vijf dagen komt te vervallen en ze vrachtwagen vrijdag leeg moeten inleveren. Daarna kunnen ze drie weken hun vakantiedagen opmaken en in de tussentijd op zoek naar ander werk. ,,Dat moet in drie weken mogelijk zijn, omdat er op dit moment veel vraag is naar chauffeurs", schrijft Dikken in de brief. Wel betaalt Dikken het loon van juli nog uit.

Reden

Eigenaar Dennis Dikken bevestigt dat het transportbedrijf ophoudt te bestaan, maar over de reden wil hij niks kwijt. In de brief aan het personeel geeft hij als reden dat hij meer tijd wil voor andere dingen, zoals zijn privéleven. ,,Er is geen sprake van een faillissement, maar van stopzetten van de werkzaamheden. Van overname of inkrimping zal geen sprake zijn, alle auto's en trailers worden verkocht of worden ingeleverd bij de dealers", schrijft hij.

Ook onder personeelsleden is het gissen naar de reden achter het besluit. Wel stellen zij dat het loon vaak te laat werd betaald.

CNV

Volgens vakbond CNV kan de manier waarop Dikken dit doet juridisch absoluut niet. ,,Een contract moet altijd met wederzijds goedvinden worden ontbonden of er moet ontslag worden aangevraagd bij het UWV. Als medewerkers inderdaad ander werk hebben, dan kan het dus worden ontbonden", legt CNV-woordvoerder Kees de Vos uit.

Toch hebben de medewerkers volgens De Vos recht op doorbetaling zolang ze geen ander werk hebben. ,,Maar het is natuurlijk wel zo dat het dan alleen om een basisloon gaat zonder overuren en andere premies voor het werk dat ze doen. Dat is voor veel chauffeurs niet aantrekkelijk, omdat dat veel lager is dan normaal. Toch hebben ze daar formeel recht op."

De Vos heeft op dit moment nog geen contact gehad met het personeel van Dikken. ,,Zij zijn geen lid van ons, maar als het nodig is dan kunnen zij zich melden en willen wij ze bijstaan."