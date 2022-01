Deze kapperszaak in Dalfsen kreeg midden in de lockdown een nieuwe eigenaar: ‘Geen seconde getwijfeld’

Video Twee auto’s klappen op elkaar in buitenge­bied van Nieuwleu­sen

Twee automobilisten zijn wonder boven wonder niet gewond geraakt toen ze op een gelijkwaardige kruising in het buitengebied van Nieuwleusen elkaar over het hoofd zagen. De klap was zo hard dat de auto met aanhanger tegen een boom omhoog gedrukt werd.

27 december