Deze oud-wethouder van Dalfsen is nu in de race als beste burgemeester ter wereld

,,Vorige week werd ik gebeld door een goede vriend die me vertelde dat ik in de Telegraaf stond. Ik ben meteen het dorp in gegaan om een krant te halen. En ja hoor, daar vond ik de column van Rob Hoogland. Hij schreef dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema genomineerd was, maar had zijn bedenkingen bij het hoge aantal besmettingen in haar stad. De columnist had veel meer waardering voor onze gemeente Dantumadiel, waar maar een handvol besmettingen zijn geweest en geen van de inwoners wegens corona in het ziekenhuis moest worden opgenomen en niemand is overleden. Zo heeft hij mij op de longlist voor de verkiezingen gekregen.’’