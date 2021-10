Die elfde wereldtitel voor Ten Kate Racing uit Nieuwleusen komt eraan, geen twijfel mogelijk

Vrieling Advies­groep kan verder groeien met hulp van Wadinko

5 oktober Participatiemaatschappij Wadinko neemt voor 23,9% deel in Vrieling Adviesgroep. De financiële injectie moet Vrieling, met vestigingen in Dedemsvaart, Zwolle en Hardenberg, in staat stellen om verder te groeien. Met het geld wil de financiële dienstverlener ‘groeien in een regio met overwegend veel maakindustrie’.