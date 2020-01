‘Die verrekte Duutsers’: Oese Volluk tien keer op de planken met blijspel over oorlog in Vechtdal

Bedenkin­gen bij nieuwe investe­ring Witte Villa in Dalfsen

13 januari Een investering van 70.000 euro is nodig om de horecagelegenheid in de Witte Villa uit te breiden met een magazijn. Burgemeester en wethouders van Dalfsen willen dat geld investeren in het gebouw, dat nog steeds in eigendom van de gemeente is. Maar de raadscommissie heeft principiële bezwaren: ,,Het is niet de taak van de gemeente om voor huurbaas te spelen’’, zo vatte VVD’er Gerrit Jan Veldhuis samen.