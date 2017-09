DNA van Dalfsen moet in schatkist komen

Resultaat moet zijn in 2020: een schatkamer met de 50 belangrijkste verhalen en bijpassende voorwerpen die kenmerkend zijn voor de gemeente Dalfsen. Maar vooral moet de geschiedenis hierdoor dichter bij de inwoners komen.

De geschiedenis van Dalfsen is niet alleen het materieel dat uit de grond naar boven is gehaald met het archeologisch onderzoek. Maar, geënt op het succes van het archeologisch onderzoek De Schat van Dalfsen, wil de gemeente met hulp van de historische verenigingen ook verhalen, gebruiken, anekdotes en de geschiedenis 'opgraven' en de belangstelling voor geschiedenis bij Dalfsenaren wakker schudden. Vanuit de IJsselacademie wordt het project begeleid door Ewout van der Horst. Naast de Historische vereniging Ni'jluusn van Vrogger, zijn er nog vier werkgroepen van de Historische Vereniging Dalfsen die zich over de schatkisten van de overige kernen buigen.

Historie

Met het project wordt start gemaakt bij de opening van de Open Monumentendag zaterdag 9 september in Nieuwleusen. Vertegenwoordigers van alle vijf kernen in de gemeente Dalfsen (Dalfsen, Nieuwleusen, Hoonhorst, Lemelerveld en Oudleusen) krijgen daar een (nog lege) schatkist die in de eigen kern gevuld kan worden met verhalen, herinneringen, voorwerpen en andere historische zaken die voor Dalfsen van belang zijn. De informatie moet van de bevolking zelf komen, benadrukt Henk van der Beeke van de Historische Kring Dalfsen.

Ansichtkaarten

De schatkisten komen te staan bij onder meer de Palthehof, in het Anjerpunt in Hoonhorst, in Kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld en bij de Historische Kring Dalfsen. Er zitten ansichtkaarten in met daarop meer informatie over hoe mensen hun verhalen in kunnen dienen. De kisten gaan ook 'op tour' langs de scholen in de gemeente.

Tijdens de Open Monumentendag in Dalfsen staat dit jaar Nieuwleusen centraal. Museum Palthehof is de spil in de activiteiten, met onder meer een fietsroute en diverse andere activiteiten. Ook in Dalfsen zijn diverse activiteiten, met name bij Kasteel Rechteren. De Schatkist voor Dalfsen wordt hierheen vervoerd met een gerestaureerde kipkar die door de firma Pekkeriet 'teruggegeven' wordt aan het landgoed.

Expositie