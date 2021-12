Dominee uit Dalfsen rijdt oorlogsmonument Leuth omver in dichte mist: ‘Het gebeurde in een flits’

Chantal uit Lemele wint publieks­prijs voor schilders; overall­prijs naar Nunspeet

Chantal Hendriks uit Lemele is de winnaar van de publieksprijs van de Nationale SchildersVakprijs. Met haar Urban Jungle, die ze met acrylverf creëerde in het hippe Enschedese restaurant Foodies, sleepte ze bijna een kwart van de publieksstemmen in de wacht. Liefst 933 stemmen werden op haar creatie uitgebracht. In totaal waren er meer dan 4000 stemmers, een record.

1 december