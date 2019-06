Doodgebeten schapen Lemelerveld werk van ‘Duitse’ wolf

Wolvin GW965F komt uit een roedel genaamd ‘Die Lucie’ in Niedersaksen. Door uitwisseling van onderzoeksgegevens met een Duits onderzoeksinstituut weten de onderzoekers van de universiteit van Wageningen waar de wolvin vandaan komt. Uit die gegevens blijkt ook dat de wolf een maand later is gespot bij Westernkappeln in Nordrhein Westfalen. Volgens genetisch onderzoeker Arjen de Groot past dit in het patroon dat in Nederland gezien wordt. Wolven die in landbouwgebied gezien worden, lopen vaak door en gaan ook snel weer de grens over. Dat lijkt ook bij deze wolf het geval te zijn.