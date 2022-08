Door schadelijke stoffen thuis zit Carmen (36) ineens op een chaletpark: ‘Absoluut geen vakantie’

Donderdag kreeg ze een dringend advies van de GGD om haar appartement in Dalfsen te verlaten. Vrijdag nam ze haar intrek in een chalet op Buitenplaats Gerner. Carmen Volkerink (36) is aangeslagen door het nieuws van de te hoge concentratie gassen thuis, maar ook opgelucht dat er opheldering is. ,,Misschien was ik daardoor vaak ziek.”