Doordeweeks tegelzetter/timmerman in het weekend bouwer carnavalswagen

‘Giethemer Kerkpad is met sneeuw spekgladde ijsbaan’

1 februari ,,Het was hier een complete ijsbaan, alle sneeuw was vastgereden en het was spekglad. Maar de gemeente Ommen verdomt het om hier te strooien.’’ Gerbert Warmelink uit de Ommer buurtschap Giethmen is boos. Bij sneeuw en ijzel verandert het Giethemer Kerkpad in een helse glijbaan. Zoals vorige week ook weer bleek. ,,Met Plaatselijk Belang hebben we het de afgelopen jaren al veel vaker aangekaart. Maar we krijgen altijd een waardeloos antwoord, de gemeente zegt dan dat er wel alternatieve routes zijn waar wel wordt gestrooid. Zoals de Dalmsholterweg, richting Nieuwebrug. Maar dan moet je een heel eind omrijden, vooral de jeugd die veel over het 'kerkpad’ fietst volgt toch de kortste route.’’