Drinkpakken worden na wat knutselwerk tasjes voor festival in Dalfsen

Bijzonder schouwspel voltrekt zich in de Vecht

1 maart Terwijl veel ijsbaanvrijwilligers nog altijd worstelen met windwakken en te uitbundige middagzon waardoor de ijsvloer flinterdun blijft, is in de Vecht een bijzonder schouwspel te zien. Vooral bij bruggen en stuwen en in bochten ontstaan steeds grotere oppervlaktes ijs op het door de harde wind golvende rivierwater.