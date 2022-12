Duizenden jonge bomen en struiken vormen ecologisch lint in buitengebied Nieuwleusen

Langs een route van ruim 2,5 kilometer worden dezer dagen duizenden jonge bomen en struiken aangeplant op particuliere erven in het buitengebied van Nieuwleusen. Op initiatief van de werkgroep Vergroenen en met financiële steun van de provincie Overijssel wordt hiermee een natuurlijke omgeving gevormd waarin bedreigde diersoorten beter kunnen gedijen.

Bart van de Ven (links) en Andries Bos planten bomen en struiken aan op particuliere erven voor meer variatie en massa.

Wie bij het woord ‘bomen’ meteen denkt aan uit de kluiten gewassen eiken of beuken, komt bedrogen uit. Naast jonge bomen omvat de aanplant onder meer struiken, houtwallen, struweelhagen en hoogstamfruitbomen, veelal langs de singels en de grenzen van bestaande kavels. Toch kan de structuur van de begroeiing al binnen enkele jaren goed zichtbaar worden, denkt Bart van de Ven. ,,De ene soort groeit harder dan de andere en daarnaast zetten we om de zoveel meter een hogere boom neer, zodat we op redelijk korte termijn variatie en massa creëren.’’

Bomenlint

Van de Ven studeerde afgelopen zomer af als sociaal geograaf en planoloog en baseerde zijn afstudeerscriptie op de plannen van de werkgroep, waar hij zich bij aansloot. Hij woont aan het Oosteinde, net buiten de bebouwde kom van Nieuwleusen. Van daar loopt het te vormen ‘bomenlint’ door tot halverwege De Stouwe, waar Andries Bos woont. Bos, naast imker eveneens werkgroeplid, is gepokt en gemazeld in ecologisch natuurbeheer.

De werkgroep Vergroenen is de jongste loot aan de projectenboom van Nieuwleusen Synergie, een bewonerscorporatie van inwoners die op allerlei manieren wil bijdragen aan natuurlijke en sociale duurzaamheid. Uit een peiling van de twee werkgroepleden bleek dat veertien eigenaren bereid waren om hun erf te vergroenen. Nadat een erfcoach de bestaande subsidieregelingen had uitgelegd, adviseerde een ecoloog van de provincie over de beste maatregelen voor elk erf.

Ononderbroken singel

Met medewerking van de gemeente Dalfsen en het waterschap Drents-Overijsselse Delta ontstaat een ecologisch lint tussen de erven van de veertien deelnemers. Een belangrijk onderdeel van de herinrichting is een ononderbroken singel van 463 meter, die parallel loopt aan De Stouwe. De gemeente heeft toegezegd de bermen in het projectgebied ecologisch te gaan beheren.

Met de aanplant hopen de initiatiefnemers de leefomstandigheden van met name bedreigde vogelsoorten te verbeteren.

,,Hiermee verbeteren we de leefomstandigheden van met name bedreigde vogelsoorten als de ringmus, boerenzwaluw, grauwe vliegenvanger, kerkuil, geelgors en patrijs, maar ook zoogdieren als de hermelijn’’, zegt Bos over het uiteindelijke doel. ,,Daarnaast profiteren allerlei dieren die niet op de rode lijst staan er ook van.’’

Ruilverkavelingen

De operatie draagt bij aan het herstel van het voor de regio kenmerkende slagenlandschap. De oorspronkelijke natuurwaarden zijn in de vorige eeuw deels verloren gegaan door drie ruilverkavelingen, respectievelijk in de jaren 30, 50 en 90. ,,Doordat alle grond tot aan de randen geschikt werd gemaakt voor agrarische bedrijvigheid, verdwenen er veel houtwallen, struweelhagen en elzensingels’’, zegt Bart van de Ven. ,,Dat ging ten koste van voedselgebieden en schuilmogelijkheden van veel dieren. Het gros van die gebieden is particulier erf, dus je kunt de eigenaren hooguit stimuleren. Gelukkig neemt het besef over deze natuurwaarden toe.’’

Van de Ven noemt het prijzenswaardig dat ook enkele agrarische ondernemers aanhaken. ,,Het is mooi om te zien dat ze niet alleen om hun bedrijfsvoering geven, maar ook oog hebben voor het algemeen belang.’’

Geld bijpassen

De provincie bekostigt zo’n 80 procent van de operatie, al dragen de erfeigenaren er in wisselende mate financieel aan bij. ,,Een eigenaar die bijvoorbeeld een wadi wil aanleggen, krijgt daarvoor 500 euro subsidie, maar moet voor de aanleg minstens 1000 euro bijpassen’’, legt Bos uit. ,,Het vraagt dus wel commitment van de deelnemers. En dat is goed, want ze worden zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.’’

Bos en Van de Ven voeren jaarlijks een inventarisatie uit van de diersoorten in het gebied. Die moet zichtbaar maken of de maatregelen een positief effect hebben.