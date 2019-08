Duo duikt in geschiedenis Nieuwleusener molens en hun mulders

In hun ontdekkingstocht naar de plaatselijke molens hebben De Weerd en Fokkert nauwelijks oog voor de techniek. ,,Dat zou de gemiddelde lezer niet zo boeien. Wij richten ons vooral op de geschiedenis van de in totaal zeven molens die in en om Nieuwleusen hebben gestaan en de molenaarsfamilies, waarover tot nu toe slechts oppervlakkig is geschreven’’, leggen beide Nieuwleusener amateur-historici uit. Ze speuren in het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle en het Nationaal Archief in Den Haag urenlang naar aktes en gegevens van de burgerlijke stand. Koren op de molen voor deze liefhebbers van de streekgeschiedenis. ,,Het werkt wel verslavend’’, bekent René Fokkert (51), ,,maar als we vooraf hadden geweten hoeveel werk er in zou gaan zitten hadden we ons wel een keer bedacht.’’