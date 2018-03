E-biker rijbewijs kwijt in Dalfsen

Stemmen herteld in 25 gemeenten

28 maart Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft in 25 gemeenten, waaronder Zeewolde, Berkelland en Dalfsen, een hertelling plaatsgevonden. Dat is net iets meer dan vier jaar geleden. Toen werden de stemmen in 24 gemeenten opnieuw geteld. Dat meldt de Kiesraad, die de regering adviseert over kiesrecht en verkiezingen.