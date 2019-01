Eagles-spits schiet SV Dalfsen naar mooiere kantine

,,Onze kantine dateert uit 1971 en is bouwkundig nog prima. Buiten veranderen we daarom ook niks, maar binnen ogen het plafond, het podium met schuifwand en de linoleumvloer gedateerd. Ook de bar is niet efficiënt ingedeeld. En van de geluidsinstallatie is het nieuwe ook wel af”, vertelt interim-voorzitter Dirk Mosterman. ,,Op de nieuwjaarsreceptie hebben we de renovatieplannen gepresenteerd. Daarbij begonnen we met een kwis, met bijvoorbeeld de vraag hoe oud de schuifwanden zijn. Niemand wist het antwoord, haha, want het was al te lang geleden. Daarna is een animatievideo vertoond met 3D make-overs van de kantine, zoals het straks moet worden.”

Volledig scherm Zo moet de kantine van SV Dalfsen er na de zomerstop uit zien. © Artist impression Eva Visscher

Die artist impressions zijn gemaakt door Eva Visscher, die in de werkgroep samen met Ralph Rientjes, Berné Lenferink, Anne Feijen, Gerriët Schutte en Koen Sloot een gedetailleerd plan uitwerkte voor de nieuwe kantine. ,,Het draagvlak is groot, ze kregen een staande ovatie”, zegt Mosterman.

Na het voetbalseizoen begint de metamorfose. De financiering van het plan is vrijwel rond, komend voorjaar volgen nog enkele acties. Vergelijkbaar met de verloting tijdens de nieuwjaarsreceptie, die 1200 euro opbracht. Ook wordt een beroep gedaan op de Rabobank Clubkas Campagne. Verder zijn er bijdragen van sponsors (ook in natura), de Vrienden van SV Dalfsen en uit de jaarlijkse kerstbomenverkoop.

,,Ook een deel van de opleidingsvergoeding voor Maarten Pouwels steken we in de nieuwe kantine. Zo komt dat geld ten goede aan de hele vereniging. Dat clubhuis is van ons allemaal’’, stelt Mosterman, die geen bedragen wil noemen. Niet van de totale kosten van de renovatie en ook niet van het bedrag dat Go Ahead Eagles heeft betaald voor de opleiding van Pouwels. De talentvolle spits kreeg aan het begin van dit seizoen een profcontract in Deventer. ,,Dat zijn standaardbedragen via de KNVB, voor ons is het een aanzienlijke vergoeding die we goed kunnen besteden.’’

Volledig scherm René Eijkelkamp, de zesvoudig international uit Dalfsen was ook spitsentrainer van het Nederlands elftal. © ANP/Koen van Weel

Maarten Pouwels is niet de eerste profvoetballer die SV Dalfsen een opleidingsvergoeding opleverde. Plaatsgenoot René Eijkelkamp, die samen met zijn broer Harold zaakwaarnemer is van Pouwels, ging de inmiddels 20-jarige Dalfser spits voor. De zesvoudig international debuteerde in 1981 voor Go Ahead Eagles. ,,SV Dalfsen kreeg een vergoeding van 10.000 gulden. Toen was het nog een omni-vereniging, ook de handbal en gymnastiek kregen een deel. Er was nog onenigheid over de verdeling’’, herinnert Eijkelkamp zich. ,,Toen was het een eenmalige opleidingsvergoeding, tegenwoordig is het anders geregeld. Als Maarten in de toekomst doorverkocht wordt, krijgt Dalfsen nog weer wat.’’ Eijkelkamp is blij met het plan voor de facelift van de kantine. ,,Prachtig dat zo’n jongen zijn droom kan waarmaken en tegelijk ook SV Dalfsen aan een nieuw clubhuis kan helpen.” Dat beaamt Pouwels. ,,Dit vind ik natuurlijk hartstikke mooi. Ik heb heel lang gevoetbald bij Dalfsen en met plezier, dus voelt het goed om zo wat terug te doen.’’

Een andere bekende voetballer die zijn club een mooie opleidingsvergoeding bezorgde in deze regio, is Youssouf Hersi, die in zijn jeugd bij SCD'83 in Dedemsvaart speelde en in 1999 een contract bij Ajax kreeg. ,,Ik schat dat we zo’n 6000 gulden kregen’’, vertelt Evert Lok (74), destijds bestuurslid technische zaken bij de zaterdagclub uit Dedemsvaart. Wat ermee is gedaan, kan Lok zich niet herinneren. ,,Een deel zal in de jeugdafdeling zijn gestopt, daar was de vergoeding ook aan te danken.’’

Met de opleidingsvergoeding willen de FIFA en de KNVB de opleiding van jonge voetballers stimuleren. De vergoeding wordt betaald aan clubs waar de gecontracteerde spelers in hun jonge jaren voetbalden. Elk verenigingsjaar (loopt van 1 juli tot 30 juni) tot en met het verenigingsjaar waarin de speler twintig jaar wordt, levert amateurverenigingen een vergoeding van 562 euro op.